Montenegro confiante que portugueses vão dar à AD condições para continuar trabalho

"Creio que os portugueses e as portuguesas, tranquilamente, com serenidade de um povo que foi sempre muito inteligente e muito profundo na sua avaliação, vão dar as condições de que precisamos para dar as respostas em todas as áreas que as pessoas precisam", afirmou Luís Montenegro, na tradicional arruada pela rua de Santa Catarina, no Porto, com início na Praça dos Poveiros e fim na Praça Dom João I.

Em breves declarações aos jornalistas quando se juntou à arruada, cerca de quinze minutos depois de arrancar, Montenegro disse sentir que os portugueses "vão decidir confiando no trabalho" do executivo PSD/CDS-PP que liderou no último ano e, sobretudo, "projetando o trabalho" que diz pretender fazer.

"Estou absolutamente grato a tantos milhares de pessoas que estão a vir ter connosco na rua e que são uma pequena parte daqueles que estarão connosco no domingo", referiu.

Uma ação de campanha para as eleições legislativas de domingo em que Luís Montenegro esteve acompanhado pelos seus ministros Paulo Rangel, que é cabeça de lista da AD pelo Porto, por Miguel Pinto Luz, Joaquim Miranda Sarmento, António Leitão Amaro, e Pedro Duarte, candidato à câmara da segunda cidade do país.

Na primeira linha do desfile esteve também o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, natural do Porto, mas cabeça de lista da AD por Viana do Castelo, o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, que é "número um" pela AD no círculo de Braga, e o ex-presidente do PSD Luís Filipe Menezes.

Aguiar-Branco, à comunicação social, disse acreditar "na maioria maior" que tem sido pedida por Montenegro.

"Espero que assim seja", afirmou.

Já Carla Montenegro mostrou-se ainda mais confiante: "Acredito numa vitória -- e numa vitória esmagadora", disse.

E questionada se está preparada para a vitória respondeu: "Preparadíssima. Só peço que deixem o Luís trabalhar".

O presidente do PSD, tal como no ano passado, não começou a fazer o percurso na Praça dos Poveiros, no início, pelas 18:15. Juntou-se ao desfile já na rua de Santa Catarina, cerca de quinze minutos mais tarde, acompanhado pela sua mulher, Carla Montenegro. Pouco depois, foi logo levado em ombros pelos seus apoiantes.

Já quase no final da arruada, que durou cerca de meia hora, os apoiantes das juventudes partidárias pediram ao candidato "Salta Luís, salta Luís", e o também primeiro-ministro acedeu e saltou.

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, não acompanhou as iniciativas de campanha da tarde no Porto por ir hoje à noite a Lisboa participar no programa humorístico de Ricardo Araújo Pereira.

O percurso, de menos de um quilómetro que durou cerca de 30 minutos e desembocou no local do comício na praça Dom João I, ao ar livre.

Tal como aconteceu em Braga, a segurança foi reforçada e criado um cordão à volta das principais figuras que encabeçavam a arruada, tendo sido poucas as pessoas que conseguiram cumprimentar com um beijinho o líder do PSD.

A arruada da AD não se cruzou com a do PS, que começou uma hora mais cedo no mesmo local, mas quando os primeiros apoiantes de PSD e CDS-PP começavam a subir a Rua de Santa Catarina ainda se viam alguns balões vermelhos dos socialistas.