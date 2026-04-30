Política
Montenegro considera que taxa de inflação não é alarmante
O primeiro-ministro considera que a taxa de inflação não está num patamar alarmante. Esta manhã, Luís Montenegro falava ainda em 2,7% quando na verdade valor está já nos 3,4%. O chefe do governo reconhece que o custo de vida e dos bens alimentares está elevado.
Mas garante que o governo não vai "meter a cabeça na areia".
O primeiro-ministro garantiu que o "Governo está atento ao evoluir dos preços dos bens mais essenciais à vida das pessoas" mas frisa que ainda "não é motivo para alarmante" e que não vale "a pena anteciparmos problemas que ainda podemos evitar".