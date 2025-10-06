Montenegro "de sorriso tão bonito" vai ao Entroncamento defender política de imigração do Governo

por Inês Ameixa

Foto: Inês Ameixa

No Entroncamento, o PSD perdeu para os socialistas nas eleições de há quatro anos por apenas 65 votos. Luís Montenegro foi ao concelho apoiar o candidato do PSD/CDS, Rui Madeira, que espera "recuperar essa diferença" nas eleições do próximo domingo.

Luís Montenegro percorreu as ruas do Entroncamento, onde encontrou Maria Severino. "Você tem um sorriso tão bonito... Você é um encanto, um doce", disse, emocionada por conhecer ao vivo o primeiro-ministro.

Já num púlpito improvisado, o líder do PSD discursou para defender a política de imigração do Governo.

Na última vez que visitou o Entroncamento, Luís Montenegro visitou uma escola "multicultural" tal era a "quantidade de nacionalidades" de alunos filhos de imigrantes. "Nós prometemos regular os fluxos migratórios com vista a dignificar mais aqueles que nos procuram", defendeu, acrescentando que quem chega deve entrar com um vínculo de trabalho.
