Montenegro "de sorriso tão bonito" vai ao Entroncamento defender política de imigração do Governo
Foto: Inês Ameixa
No Entroncamento, o PSD perdeu para os socialistas nas eleições de há quatro anos por apenas 65 votos. Luís Montenegro foi ao concelho apoiar o candidato do PSD/CDS, Rui Madeira, que espera "recuperar essa diferença" nas eleições do próximo domingo.
Já num púlpito improvisado, o líder do PSD discursou para defender a política de imigração do Governo.
Na última vez que visitou o Entroncamento, Luís Montenegro visitou uma escola "multicultural" tal era a "quantidade de nacionalidades" de alunos filhos de imigrantes. "Nós prometemos regular os fluxos migratórios com vista a dignificar mais aqueles que nos procuram", defendeu, acrescentando que quem chega deve entrar com um vínculo de trabalho.