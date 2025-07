Montenegro defende que AD é "força central" e recusa que Governo só fale de imigração

Luís Montenegro falava no encerramento das jornadas parlamentares do PSD/CDS-PP, que decorrem desde segunda-feira em Évora.

"Nós somos mais do que nunca a força política central da nossa democracia, isso observa-se à vista desarmada, basta olhar para o parlamento", afirmou, considerando que os restantes partidos à esquerda e à direita têm "ideologias e posicionamentos" mais marcados.

Nesse sentido, o presidente do PSD e primeiro-ministro considerou que são estes dois grupos parlamentares que têm melhores condições para "construir pontes" com os dois lados do hemiciclo.

"Não estamos marcados por dogmas e ideologias que comprimem a nossa ação. Nós estamos muito mais marcados pela vontade e pela concretização da resolução dos problemas reais das pessoas", afirmou, defendendo que PSD e CDS-PP constituem "uma força política de diálogo".

No entanto, avisou, que estes partidos que dão suporte ao Governo não veem o diálogo como o fim da sua ação política, mas apenas "como um instrumento para aproximar posições, não um meio para empatar decisões".

Na sua intervenção de mais de meia hora, Montenegro procurou também contrariar as críticas de que as políticas da imigração constituem o "alfa e ómega" da ação do Governo, mas salientou que o programa do executivo foi votado pela maioria dos portugueses a 18 de maio.

"Há alguns agentes políticos cuja representação parlamentar os portugueses quiseram que fosse de um deputado, de três deputados, na melhor das contas de seis deputados, que falam com uma arrogância em nome dos portugueses para quem representa a maioria dos portugueses", disse, num aparente recado a BE, PCP e Livre.

E acrescentou: "É que se na democracia as maiorias devem respeitar as minorias, também é uma regra de ouro das democracias que as minorias respeitem as maiorias", apelou.