O primeiro-ministro disse que não vai ser preciso um orçamento retificativo para acomodar o aumento de despesa com a defesa. Luís Montenegro desvalorizou também as previsões negativas de vários organismos sobre a economia portuguesa.

O chefe do Governo está com o Presidente da República em Estugarda, na Alemanha, para um encontro com a comunidade portuguesa no 10 de junho.