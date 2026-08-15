Montenegro distingue Mendes Bota como presidente honorário do PSD do Algarve

No 50.º aniversário da festa do Pontal, em Quarteira, no concelho de Loulé, Luís Montenegro e Cristóvão Norte subiram ao palco para homenagear o antigo líder distrital do partido no Algarve, nomeado presidente honorário da distrital de Faro do partido, por unanimidade, pela Assembleia Distrital do PSD Algarve.

José Mendes Bota foi um dos impulsionadores da Festa do Pontal e é um dos dirigentes históricos do PSD no Algarve e tem uma trajetória política com cerca de 40 anos de atividade partidária, como autarca, como dirigente local e nacional, como deputado na Assembleia da República ou nas instituições europeias.

Mendes Bota agradeceu a distinção e lembrou o percurso marcante do partido e da festa do Pontal na região, servindo como ponto de encontro ou como rampa de lançamento para os governos sociais-democratas de dirigentes como Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho ou Luís Montenegro.

"Parece que por unanimidade, na minha ausência, deliberaram atribuir-me este tipo de cargo. Já tenho tacho até ao fim da vida", ironizou José Mendes Bota, esclarecendo que os responsáveis do PSD não andam na política por tachos.

Mendes Bota enalteceu também os 50 anos da Festa do Pontal, ponto de encontro anula do partido que demonstra o "ecletismo" dos seus militantes e simpatizantes, com "gente de todas as idades, de todas as gerações".

"É esse partido que quero continuar ver aqui", afirmou, lembrando os líderes que se lançaram no Pontal para as "vitórias" eleitorais".

Aníbal Cavaco Silva, Passos Coelho e "Luís Montenegro, que também compreendeu a importância do Pontal", afirmou.

"É evidente que não há só vitórias", reconheceu, mas o Pontal tem "um espírito diferente, do reencontro" e que prova que o PSD é uma grande família", que trabalha para o bem do partido, "mas sobretudo para o bem de Portugal", considerou.