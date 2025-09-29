Montenegro diz que imigrantes em Portugal são "os maiores defensores" da política do Governo
Foto: Inês Ameixa
O presidente do PSD e primeiro-ministro escolheu a Amadora para fechar esta segunda-feira de pré-campanha para as eleições autárquicas.
Luís Montenegro declarou apoio a Suzana Garcia, candidata do PSD/CDS-PP/MPT/PPM/RIR, acreditando que será ela a próxima presidente da Câmara Municipal da Amadora. "Vamos finalmente virar a página na Amadora", sublinhou. Já Suzana Garcia quer apostar na habitação no concelho, acabar com o "lixo" nas ruas e investir em mais câmaras de videovigilância. Insiste que quer "erradicar barracas" na Cova da Moura e avisa: "Votar noutros é reforçar aquela que é a hegemonia do Partido Socialista".
Antes, Luís Montenegro e Suzana Garcia percorreram vários metros das ruas da Damaia, na Amadora, numa acção de contacto com a população que terminou no comício. Entraram em lojas, papelarias e cumprimentaram quem ali se encontrava. Pelo caminho, foram distribuídas flores cor-de-laranja (a cor do PSD) bem como pequenos frascos de verniz transparente: "Somos transparentes, com transparência vamos resolver os problemas" da Amadora, justificou a candidata às autárquicas de 12 de outubro.