António Pedro Santos - Lusa

Em conferência de imprensa na sede nacional do partido, Luís Montenegro afirmou que "nunca farei um acordo político de governação com o Chega".



O presidente do PSD mostrou-se ainda confortável com a solução governativa encontrada na Madeira e traça a linha vermelha face à extrema direita, como registou a jornalista Inês Ameixa.