Montenegro diz que PSD só apoia candidato presidencial militante do partido

À margem da entrega do Prémio António Manuel da Mota, no Porto, o primeiro-ministro escusou-se a esclarecer se o almirante Gouveia Melo comunicou ao Governo se quer continuar Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA), segundo o que avançou este sábado o Observador.Sobre o CEMA, Luís Montenegro esclareceu que o Governo irá decidir segundo os calendários previstos na Lei: "Em primeiro lugar, sobre o chefe de Estado-Maior da Armada, o Governo decidirá dentro dos `timings` que estão previstos na lei sobre isso e, portanto, não vou adiantar nada, nem vou comentar as notícias que foram trazidas a público".já relativamente a Belém, lembrou que, "como presidente do PSD", está "vinculado a uma moção de estratégia" que apresentou ao último congresso: "Nós preconizamos uma candidatura no nosso espaço político, preferencialmente de um militante nosso, e é isto que vamos fazer".O Observador noticiou ontem, citando fontes conhecedoras do processo, que o almirante Gouveia Melo comunicou "em definitivo" ao ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, a sua indisponibilidade para continuar no cargo de chefe de Estado-Maior da Armada, informação que o próprio Gouveia e Melo recusou comentar.



"Essa informação quem poderá confirmar ou não é o Governo. Já foi tratado há algum tempo com o Governo", respondeu o almirante, remetendo uma resposta oficial para o Governo.



A 5 de setembro, na Grande Entrevista da RTP, Gouveia de Melo respondeu à questão sobre se ponderava a candidatura a Belém com um "não quero dizer que não (..) Um militar, depois de terminar o serviço ativo, é um cidadão normal".



c/ Lusa