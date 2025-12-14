Montenegro diz que regionalização não irá avançar nesta legislatura

Luís Montenegro esteve no XXVII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), em Viana do Castelo, onde sublinhou que este é um tempo "inoportuno" para dar esse passo.



"Este governo, nesta legislatura, considera que é preciso aprofundar a descentralização em vigor. É preciso avaliá-lo, é preciso levá-lo ainda mais longe na sua dimensão intermunicipal. Mas esta não vai ser a legislatura onde a regionalização vai ser tratada", disse o primeiro-ministro. "O processo de descentralização em curso tem de ser aprofundado no espírito do municipalismo e da capacidade executiva dos municípios", argumentou. "Este governo, nesta legislatura, considera que é preciso aprofundar a descentralização em vigor. É preciso avaliá-lo, é preciso levá-lo ainda mais longe na sua dimensão intermunicipal. Mas esta não vai ser a legislatura onde a regionalização vai ser tratada", disse o primeiro-ministro.O chefe de Governo considerou que este seria "um tempo inoportuno" para tal avanço., argumentou.





O primeiro-ministro defendeu "um Estado central mais próximo e um Estado local mais forte".





Montenegro quis deixar esta opção do executivo "muito clara", para que não subsistam equívocos na relação com o poder local. Para que "não nos andemos a enganar uns aos outros", acrescentou.







A ANMP defendeu, na resolução aprovada em congresso este fim de semana, que a regionalização é fundamental para acabar com um país "desigual e desequilibrado", compatibilizando os interesses nacionais com os dos vários territórios.





com Lusa