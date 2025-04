Foto: José Sena Goulão - Lusa

Recordamos agora o último debate a dois do ano passado, que também pôs frente a frente Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. A poucos dias do início da campanha, o presidente do PSD insistia no fracasso das políticas socialistas durante oito anos de governação. O secretário-geral do PS respondia com a impreparação do adversário para o lugar de primeiro-ministro.