Montenegro e Pedro Nuno medem forças em debate nas televisões

A AD venceria as eleições, pondo termo a oito anos de governação socialista, e Luís Montenegro viria a formar um executivo minoritário.

, diante dos líderes do Chega, André Ventura, da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, do PCP, Paulo Raimundo, do Livre, Rui Tavares, e do PAN, Inês Sousa Real.Já, com Paulo Raimundo, Rui Rocha e André Ventura,Enquanto líderes de PS e PSD, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro enfrentaram-se pela primeira vez num debate televisivo em fevereiro do ano passado, quando decorria a pré-campanha para as legislativas.. Pedro Nuno afirmava então que "não se negoceia sob coação".

As duas coligações lideradas pelo PSD - AD, que concorreu no continente e nos Açores, e Madeira Primeiro, coligação formada nesta região sem o PPM - obtiveram, em 2024, 1.866.991 votos, 28,83 por cento do total, e elegeram 80 deputados, 78 do PSD e dois do CDS-PP.

O PS ficou em segundo lugar com 1.812.443 votos, 27,98 por cento do total, e elegeu 78 deputados. O Chega foi terceiro, subindo de 12 mandatos obtidos em 2022 para uma bancada com meia centena de deputados.



