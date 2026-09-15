"Montenegro está a resolver problemas que Passos não resolveu". A resposta da ministra do Ambiente às críticas de Passos Coelho

se não fez mais foi porque teve constrangimentos. As pessoas governam de acordo com as circunstâncias que têm. Tiveram circunstâncias difíceis". E dá o exemplo de uma das reformas que o atual Executivo pretende levar a cabo no setor das energias renováveis. Graça Carvalho admite que no tempo de Passos Coelho o ministro do Ambiente da altura, Jorge Moreira da Silva, "".

Em reação ao prefácio escrito por Passos, para o livro “”, no qual o antigo governante escreve que o tempo deste Governo para reformas está "", Maria da Graça Carvalho atira que "".Em entrevista ao programada Antena 1, a ministra vai mais longe e diz que "". "", pergunta a editora de política da Antena 1, Natália Carvalho. Responde Graça Carvalho: "".".Pergunta a editora de política da Antena 1: "". "", responde a ministra.

Combustíveis: "Fixar preços? Só em último caso"



A ministra do Ambiente e Energia reafirma que em cima da mesa do Governo não está a fixação de preços dos combustíveis.

andámos mais de carro", acrescenta a governante. De acordo com os dados do consumo de combustíveis de julho deste ano comparado com o mesmo mês do ano passado demostram que "", acrescenta a governante.

", diz enquanto assegura que o desconto sobre o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) vai continuar e que".Nesta entrevista Maria da Graça Carvalho explica ainda que o Governo decidiu apoiar setores económicos e não atribuir um apoio generalizado à população porque "".

Apoios à transição energética "abrange um número reduzido de pessoas"



O Governo entrega este mês, à Comissão Europeia, uma proposta para o Fundo Social do Clima nacional.

isso vamos, depois, discutir. Será a seu tempo discutido com os acionistas e dentro do Governo para ver como isso será feito". Questionada pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, sobre se o Estado terá presença no Conselho de Administração da REN, a ministra responde que "".

Nesta entrevista ao, a ministra do Ambiente e Energia revela que Portugal vai investir 1.6 mil milhões de euros para apoiar "".Maria da Graça Carvalho acredita que isso passa por alargar o conceito de vulnerabilidade, porque ""., passará pela melhoria de edifícios substituindo janelas, alterando o isolamento e pela compra de eletrodomésticos mais eficientes, mas também pelo alargamento da ajuda para compra de carros elétricos, apoios a microempresas com dificuldades e para a compra de transportes elétricos em territórios de baixa densidade ou periféricos.A ministra, criado para apoiar a transição energética, a eficiência energética e a descarbonização em Estados-membros com menores rendimentos e que em Portugal vai ser gerido pela Agência para o Clima.Neste caso a grande aposta será o setor dos transportes, o qual, para Maria da Graça Carvalho, "". Tendência que a ministra quer inverter. "", afirma.. É desta forma que Maria da Graça Carvalho justifica a decisão do Governo, comunicada em julho, de aumentar a participação na Redes Energéticas Nacionais (REN).O Estado já detinha 13,7 por cento do capital da REN, no entanto o Governo instruiu a Parpública para adquirir mais 6,3 por cento até perfazer 20 por cento da empresa.A ministra do Ambiente e Energia explica na Antena 1 que "".E garante que este investimento "".

Ventos fortes: Portugal está vulnerável e precisa de se preparar



"Estou convencida de que os ventos fortes são uma tendência que poderá ter vindo para ficar, espero que não mas temos de nos preparar para eles. É talvez a área onde é mais difícil estarmos preparados", admite Maria da Graça Carvalho que destaca que o país e a população estavam habituados a cheias, mas não a ventos fortes.

Nesse âmbitoo estudo pedido pelo Governo à E-redes para o eventual enterramento de linhas em zonas críticas, depois do comboio de tempestades que atravessou o país em janeiro e fevereiro deste ano.No, Maria da Graça Carvalho assume, no entanto, que "".

Entrevista à ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.