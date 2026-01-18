Política
Presidenciais 2026
Montenegro exclui indicação de voto do PSD para segunda volta
O primeiro-ministro anunciou que o PSD não vai apoiar ninguém na segunda volta. "O PSD não estará envolvido na campanha presidencial", declarou.
Foto: João Relvas - Lusa
"Aceitamos essa escolha com humildade democrática", declarou, agradecendo a Marques Mendes.
"Cumpriremos a escolha dos portugueses, isso não significa que não estivesse ao lado de Marques Mendes e continuo a achar que ele era a melhor opção", disse, sublinhando que "não vale a pena andarem com jogos políticos".