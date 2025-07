Montenegro insiste na alteração da Lei da Greve

Lusa

No final da primeira reunião dos parceiros sociais na Comissão Permanente de Concertação Social com o novo Governo, o primeiro-ministro disse ter partilhado a pretensão, já expressa no programa do executivo de, “em diálogo social com os parceiros”, fazer uma avaliação das alterações à lei laboral, incluindo a lei da greve.



Neste ponto, Luís Montenegro insiste na necessidade de “uma conciliação maior entre a garantia inabalável do exercício do direito à greve, com respaldo constitucional”, com o exercício de outros direitos, como “o direito a trabalhar, o direito à mobilidade, para aceder a cuidados de saúde, para aceder a serviços públicos que são fundamentais à qualidade de vida das pessoas”. Argumentos que contam com a forte oposição das centrais sindicais.



Sobre a legislação laboral, Montenegro disse ser importante revisitá-la para “poder dar às empresas maior capacidade de serem competitivas e aos trabalhadores a possibilidade de poderem ter melhores perspetivas de segurança e progressão nas respetivas carreiras”.