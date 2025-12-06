Montenegro insiste que reforma da lei laboral é agora e não "quando estamos à rasca"

, afirmou Luís Montenegro, na sexta-feira à noite.A participar na inauguração da ampliação da fábrica da Keenfinity (antiga Bosch), em Ovar no distrito de Aveiro, o primeiro-ministro insistiu que as reformas se devem dar em alturas, "como nós estamos hoje, com estabilidade política, económica, financeira, que nós devemos aproveitar para - com calma, com serenidade e com profundidade - vermos quais são as áreas específicas onde podemos alterar algumas regras, para no conjunto sermos mais competitivos e mais dinâmicos".Segundo Montenegro, Portugal é, "à escala europeia, um exemplo de estabilidade". E nesse sentido, questionou:"Em vez de crescermos 2 por cento ao ano, crescermos 3 ou 3,5 por cento ou 4 por cento e, em vez do salário mínimo serem 920 euros poder ser 1500, e em vez do salário médio serem 1500, poderem ser 2000 ou 2500”, questionou ainda.