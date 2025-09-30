Montenegro na expetativa de que vários grupos parlamentares subscrevam alterações da Lei de Estrangeiros

Luís Montenegro considera que esteve aberto ao diálogo e diz que as alterações propostas pelos partidos do Governo teve em conta as questões levantadas pelo Tribunal Constitucional e do Presidente da República.





Luís Montenegro não quis confirmar acordo com o Chega, nem respondeu se haverá um futuro diploma para definir o acesso dos imigrantes a prestações sociais, num conjunto de respostas crispadas com os jornalistas. “Não desviem a atenção de questões sociais”, acrescentando que envia a mensagem que quer aos portugueses e não a que os jornalistas querem.



O primeiro-ministro diz que o que interessa são as contrapartidas para as pessoas que vêm para Portugal, dando-lhes condições dignas de vida.









