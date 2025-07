Montenegro na Madeira para Festa do Chão da Lagoa

"Não me admira que hoje seja um encontro de todos aqueles que confiam no trabalho que estamos a fazer", afirmou à RTP, Luís Montenegro, referindo-se ao Governo na Região Autónoma da Madeira e da República.



Questionado sobre a nomeação do novo governador do Banco de Portugal, o primeiro-ministro disse que ainda era preciso "saber a decisão do Governo", decisão que podia ser "manter o atual (...) ou substitui-lo".



"Essa é a decisão que vamos tomar na próxima quinta-feira", confirmou, deixando claro que Mário Centeno "reúne todos os requisitos para ser governador do Banco de Portugal, isso não está em causa", mas que a opção que o Executivo tomará é "legítima de qualquer Governo".