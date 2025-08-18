Montenegro na Proteção Civil. Governo tem confiança total no dispositivo

Foto. António Pedro Santos - Lusa

Montenegro considera que as “populações têm sido heroicas na defesa do seu património”, depois de ter deixado uma palavra de agradecimento a todos os operacionais que estão no terreno.



Segundo o primeiro-ministro, que esteve na sede da Proteção Civil em Carnaxide, “mais de 90 por cento das ocorrências têm sucesso no chamado ataque inicial” e elogiou a “prontidão inicial no ataque durante os primeiros 90 minutos”. E apelou à “confiança nos nossos bombeiros”, que estão a “dar o máximo” e “temos o maior dispositivo de sempre”.



“Estamos em guerra e venceremos a guerra, desigual. Uma guerra contra a natureza e todos os efeitos que acabam por contribuir para uma propagação tão grande dos incêndios florestais”, frisou o primeiro-ministro, para deixar a garantia de que o Governo está a preparar “a reposição da normalidade”.