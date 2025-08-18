Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Montenegro na Proteção Civil. Governo tem confiança total no dispositivo

por RTP

Foto. António Pedro Santos - Lusa

O primeiro-ministro frisou que o Executivo tem confiança total no dispositivo que está a combater os incêndios, que garante estar a “100 por cento no terreno, disponível não obstante os 24 dias seguidos de severidade meteorológica”. “Estamos todos muito esgotados”, disse ainda Luís Montenegro.

Montenegro considera que as “populações têm sido heroicas na defesa do seu património”, depois de ter deixado uma palavra de agradecimento a todos os operacionais que estão no terreno.

Segundo o primeiro-ministro, que esteve na sede da Proteção Civil em Carnaxide, “mais de 90 por cento das ocorrências têm sucesso no chamado ataque inicial” e elogiou a “prontidão inicial no ataque durante os primeiros 90 minutos”. E apelou à “confiança nos nossos bombeiros”, que estão a “dar o máximo” e “temos o maior dispositivo de sempre”.

“Estamos em guerra e venceremos a guerra, desigual. Uma guerra contra a natureza e todos os efeitos que acabam por contribuir para uma propagação tão grande dos incêndios florestais”, frisou o primeiro-ministro, para deixar a garantia de que o Governo está a preparar “a reposição da normalidade”.
