José Sena Goulão - Lusa

No final de 2023, em conferência de imprensa, quando ainda era candidato às legislativas, Montenegro mostrou aos jornalistas um dossier que continha facturas e outros documentos que se mostrou disponível para partilhar com as autoridades competentes, de forma a esclarecer todas as suspeitas relacionadas com os benefícios fiscais de que foi alvo, na construção do imóvel.



No entanto, quando mais tarde foi contactado pela PJ, o primeiro-ministro recusou entregar a documentação.



Em causa pode estar uma redução fiscal de que o líder do PSD beneficiou por ter a casa inserida numa Área de Reabilitação Urbana.