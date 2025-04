O Governo está dividido quanto ao objetivo de manter as contas públicas positivas nos próximos anos.

Luís Montenegro garantiu que Portugal não vai voltar a ter défices em nenhum ano da legislatura.



No entanto, o ministro das Finanças admitiu um défice no próximo ano devido às obrigações com o PRR. Na quinta-feira, o ministro da Economia afirmou duas coisas diferentes em quatro minutos.