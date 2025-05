Montenegro pede a pensionistas que "ignorem medo" e aponta "promessas cumpridas"

Num comício em Castelo Branco, Luís Montenegro recordou os vários compromissos que, há pouco mais de um ano, deixou aos mais velhos, como o aumento de todas as pensões segundo a lei e do Complemento Solidário para Idosos, dizendo que não só "cumpriram estas promessas", como as excederam ao dar um suplemento extraordinário às reformas mais baixas a meio do ano.

"É altura de todos ignorarem o medo, ignorarem as tentativas de contaminação do debate com as velhas táticas de criar novos temores. Há um ano já não havia muito como colar, desta vez não há mesmo nada: respondemos por aquilo que fizemos e estamos a fazer", defendeu.

Neste comício de final de tarde, Montenegro repetiu ainda uma mensagem que tem sido uma constante: que apenas o voto na AD pode significar um Governo mais estável a partir de 18 de maio.