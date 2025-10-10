Montenegro pede "grande maioria" para Menezes em Gaia

No último dia de campanha, depois de ter estado no Porto, com Pedro Duarte, Luís Montenegro seguiu para a Afurada, uma vila piscatória no concelho de Gaia, para uma ação junto do antigo líder do PSD Luís Filipe Menezes, que presidiu a esta Câmara Municipal durante mais de uma década.

"Foi de longe, mas de longe, o melhor presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia de sempre, sempre", afirmou.

Depois de o candidato ter contado que tenciona cumprir mais três mandatos porque continua em forma, com idas regulares ao ginásio por semana, o líder do PSD comprovou.

"Posso comprovar porque nós combinámos essa candidatura, estava ele de calções, estava ele pronto para ir iniciar um treino", afirmou, sem precisar quando fez o convite.

Montenegro salientou que Luís Filipe Menezes "não precisava de regressar à azáfama e à turbulência da vida política, da vida autárquica".

"E ele está disponível outra vez, porquê? Porque Gaia precisa dele. Gaia precisa, efetivamente, de uma nova liderança, de uma liderança com visão, de uma liderança com proximidade, de uma liderança que conhece a história desta terra", apelou.

O líder do PSD considerou que "não há dúvida que os gaienses preferem o Luís Felipe Menezes", mas tal tem de se materializar em votos.

"Porque nada vale dizer que ele é o maior, nada vale dizer que ele tem de voltar, que ele tem de ganhar, se não se votar, é preciso votar (...) para que consigamos ter uma grande vitória, uma grande maioria e tornarmos a pôr Gaia no mapa do desenvolvimento, no mapa daqueles municípios onde vale a pena ficar, onde vale a pena morar", pediu.

Antes, numa curta arruada pelo centro da Afurada, vila piscatória na margem esquerda do rio Douro, Luís Filipe Menezes, acompanhado de Montenegro, distribuiu beijos, abraços e ainda dançou com a Carminda Rola, dona de um restaurante, que não o largou durante todo o percurso.

Envergando um avental cor de laranja do PSD, Carminda ia gritando "foi o melhor presidente de sempre e vai voltar a ser".

"É Deus no céu e Menezes na terra", foi dizendo.

Menezes, que assumiu a liderança da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia entre 1997 e 2013, garantiu hoje que vai voltar a ser reeleito e vai lá ficar durante muitos anos.

"Tirem o cavalinho da chuva os que pensam que não. Eu vou cá ficar 12 anos", atirou durante um breve discurso no centro da Afurada onde tinha um palco montado.

E questionou: "Qual é a admiração? O Trump podia ser meu pai e é presidente dos EUA".