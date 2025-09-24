Montenegro pede responsabilidade à oposição e diz que país vai crescer "próximo dos 2%" este ano
Foto: António Cotrim - Lusa
O primeiro-ministro pediu esta quarta-feira responsabilidade na discussão do Orçamento do Estado, dizendo que "o país não pode ficar refém de crises políticas", e prevê um crescimento próximo de 2% e um superávite de 0,3% este ano.
No entanto, avisou que o programa de Governo aprovado é o do PSD/CDS-PP, que não foi rejeitado pelo parlamento.
"Este não é um momento de agendas políticas partidárias, muitas vezes egoístas e muito menos o tempo para termos instabilidade política. De todos os partidos esperamos, por isso, sentido de responsabilidade e disponibilidade para colocar o interesse nacional e dos portugueses à frente de qualquer interesse particular", afirmou.
Montenegro salientou que, dado o contexto internacional, "Portugal deve continuar a ser um farol de estabilidade".
"O país não pode nem deve ficar refém de crises políticas ditadas por caprichos partidários ou mesmo pessoais", avisou.