Montenegro promete novidades sobre metro para a Trofa no 1.º semestre de 2026

Luís Montenegro falava num comício na Trofa (distrito do Porto) de apoio ao candidato apoiado por PSD e CDS-PP, Sérgio Araújo, atual vereador da autarquia.

No seu discurso, o candidato tinha desafiado Luís Montenegro, também primeiro-ministro, a responder sobre esta reivindicação, avisando que podia "levar 10.000 pessoas e fechar Lisboa" se não houvesse novidades em breve sobre o metro da Trofa.

"Só é possível, Sérgio, tratarmos da linha verde do metro e trazê-la até à Trofa se continuarmos a ter uma boa gestão financeira e se continuarmos a crescer economicamente", começou por dizer Montenegro.

Mais à frente, acrescentou: "Eu não estou aqui como governante, mas como presidente do PSD sei que o primeiro-ministro sabe que vai haver novidades no primeiro semestre de 2026", gracejou.