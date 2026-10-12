Montenegro responde a Passos: "PSD não deve viver acorrentado" ao Chega

A frase de Luís Montenegro surgiu em resposta ao apelo lançado pelo autarca do Porto na sua intervenção, quando pediu ao chefe do Governo para "não cair em tentações de olhar para trás", entendendo que o PSD "não tem contas a ajustar com o passado e quer olhar para o futuro (...) e não preocupar-se com carreiras individuais de ninguém" na política.





C/Lusa

Num jantar comemorativo do primeiro aniversário da vitória de Pedro Duarte nas eleições autárquicas que o conduziram à presidência da Câmara do Porto, Luís Montenegro, sem mencionar o nome do antigo primeiro-ministro social-democrata, garantiu que há um ano viveu um "dia de sucesso político do país, de sucesso político" do PSD e que, por isso, por estes dias, se alguns estão a ansiar o seu "insucesso político", "como se diz aqui no Porto, é caso para dizer que têm de esperar sentados".