Montenegro "sentiu-se enclausurado no seu próprio labirinto". A análise de António José Teixeira

Luís Montenegro "sentiu-se enclausurado no seu próprio labirinto", refere António José Teixeira, acrescentando que a ameaça de uma comissão de inquérito é "aparentemente a grande razão" para apresentar a moção de confiança.



O diretor de Informação da RTP critica ainda as palavras do primeiro-ministro, quando afirmou que as eleições "são um mal necessário" ou quando disse perante os deputados ter "mais do que fazer" do que responder às suas questões.