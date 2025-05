Montenegro sobre Gouveia e Melo, "Não é um assunto da linha da frente" das prioridades políticas

Luís Montenegro foi questionado sobre este tema durante uma visita a uma exposição sobre o fundador do PSD Francisco Sá Carneiro patente na Câmara Municipal do Porto, uma iniciativa no âmbito do penúltimo dia de campanha da AD.

"Neste momento, acho que, efetivamente, esse não é um assunto que esteja na linha da frente e na prioridade da agenda política. Teremos tempo", disse.

À pergunta como interpreta o momento deste anúncio, a quatro dias das eleições legislativas, respondeu: "Não consigo interpretar".

O ex-chefe do Estado-Maior da Armada Henrique Gouveia e Melo confirmou na quarta-feira que é candidato à Presidência da República nas eleições do próximo ano e vai apresentar a sua candidatura em 29 de maio.

"A minha decisão é avançar com a minha candidatura à Presidência da República. Ela será anunciada formalmente no dia 29 de maio", adiantou o almirante, em declarações à Rádio Renascença.

Segundo referiu, a sua decisão foi tomada também tendo em conta "alguma instabilidade interna que se tem prolongado" no país, devido a governos de curta duração e à falta de uma governação estável.

"Esta instabilidade interna está aos olhos de todos nós, portugueses", salientou Gouveia Melo, para quem o "mundo mudou bastante" desde 2023.