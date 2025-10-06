Montenegro sublinha importância de "integração de imigrantes e suas famílias"

Luís Montenegro fez hoje uma breve passagem no Entroncamento (distrito de Santarém), para apoiar o candidato PSD/CDS-PP Rui Madeira, que há quatro anos perdeu para o PS por apenas 65 votos, salientando que já passou várias vezes no concelho, quer como presidente do PSD, quer como primeiro-ministro.

"Visitei uma escola e lembro-me perfeitamente que uma das questões mais prementes era a gestão multicultural, tal era a quantidade de nacionalidades que estavam ali presentes com alunos, normalmente filhos de imigrantes", disse.

Montenegro prometeu ajudar o atual vereador "não só na qualificação dos espaços, mas também da sua adequação e adaptação aos desafios que a escola pública hoje enfrenta".

Um deles apontou, "é a integração dos nossos imigrantes e das suas famílias".

"Nós prometemos regular mais os fluxos migratórios, com vista a dignificar mais aqueles que nos procuram para trabalhar e para nos ajudar a construir um país mais justo", disse.

Para tal, defendeu, é preciso que se garanta que "quem vem para Portugal vem com um vínculo de trabalho para poder ser direcionado para, a partir do seu esforço de trabalho e do rendimento que daí pode tirar, ter uma integração mais plena", como no acesso à saúde, habitação e à educação.

Há cerca de uma semana, o parlamento aprovou um novo regime jurídico para a entrada e permanência de estrangeiros que altera, entre outros pontos, as regras do reagrupamento familiar.

O líder do PSD prometeu ainda olhar para o pedido de Rui Madeira de requalificar a estação ferroviária do Entroncamento do ponto de vista das acessibilidades, salientando a importância deste meio de transporte para "o meio ambiente e a qualidade de vida".

Durante o breve passeio pelo centro do Entroncamento, Montenegro cumprimentou uma grande fã, Maria Cremelinda, que disse ser "já do tempo do Sá Carneiro" e ter uma fotografia com o atual primeiro-ministro, que todos os dias endireita.

"Você tem um sorriso tão bonito", elogiou.

"Algumas pessoas dizem que eu sorrio demais, mas olhe, eu faço isto naturalmente", respondeu Montenegro.

No Entroncamento, recebeu ainda de presente um conjunto de chávenas com inscrições alusivas aos fenómenos pelos quais a localidade ficou conhecida, como o cão que fala ou as abóboras gigantes.