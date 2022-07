Montenegro toma posse. "Não são os eleitores que estão errados, somos nós que não conseguimos convencer"

No seu discurso de arranque do 40.º Congresso do PSD, Montenegro defendeu que"O PS governa, desgoverna e desarruma o país e nós vamos lá de fugida pôr ordem na casa e colocar novamente o país no rumo certo", afirmou.Para o novo presidente,e defendeu ser necessária humildade para "o reconhecer e corrigir"."Não estou a mandar recados para ninguém, nem quero. Proponho que possamos acertar como ponto de partida o seguinte: não são os eleitores que estão errados, somos nós que não estamos a conseguir convencer", defendeu.

Na noite da derrota eleitoral das legislativas de 30 de janeiro, a vice-presidente do PSD Isabel Meirelles considerou que "o que falhou foi o povo português".

Montenegro defendeu quee deixou uma promessa.

"Eu serei a locomotiva dessa relação direta com as populações e os territórios e a partir de setembro passarei todos os meses uma semana num distrito de Portugal. Vou estar em contacto com a realidade económica, institucional, social de todos os distritos do país e das regiões autónomas", assegurou.