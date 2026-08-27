Montenegro vai na próxima semana à tomada de pose do Presidente da República de São Tomé

A informação foi transmitida à Lusa por fonte do gabinete de Luís Montenegro.

De acordo com a mesma fonte, nesta deslocação o primeiro-ministro "reafirmará a prioridade atribuída por Portugal ao relacionamento bilateral com São Tomé e Príncipe" e transmitirá a vontade "de tirar pleno proveito do potencial de cooperação entre os dois países".

"Esta deslocação inscreve-se também na prioridade atribuída à CPLP e permitirá ainda debater assuntos de interesse comum, nomeadamente a nível regional e internacional, tendo presente o mandato de Portugal como membro não permanente do Conselho de Segurança a partir de janeiro de 2027", acrescenta o gabinete do chefe do Governo.

Carlos Vila Nova foi reeleito em julho Presidente de São Tomé e Príncipe, à primeira volta, com 55,94% dos votos. O principal adversário, Nito d`Abreu, obteve 41,42%.

Na mensagem de felicitações que dirigiu a Vila Nova na altura, o primeiro-ministro português prometeu ao chefe de Estado que "pode continuar a contar com Portugal".

"Portugal continuará a explorar todas as vias para reforçar uma parceria que tanto tem feito para aproximar os nossos dois países e povos. Há múltiplas oportunidades para fazermos ainda mais em conjunto e para aprofundarmos o nosso diálogo e cooperação a nível internacional. São Tomé pode continuar a contar com Portugal", escreveu então Luís Montenegro na rede social X (ex-Twitter).