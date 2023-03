Morreu Amável Alves, antigo sindicalista ligado ao PCP e CGTP

Membro do Comité Central do PCP entre 2000 e 2016, Amável José Alves integrou também o Conselho Nacional e a Comissão Executiva da CGTP-IN e era atualmente presidente da assembleia-geral dos Sindicatos dos Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP).Em comunicado, o PCP informa que o corpo do antigo maquinista do Metropolitano de Lisboa estará em câmara ardente na casa mortuária da Igreja da Damaia a partir das 17:00 de domingo, estando prevista a cremação na segunda-feira, pelas 15:30, no Cemitério do Alto de São João, em Lisboa."O seu compromisso e militância, a sua capacidade, sensibilidade e profundidade de análise a partir da realidade concreta associada à ação e luta organizada, o seu humanismo, honestidade, determinação e firmeza fazem do seu percurso um exemplo", refere o PCP.Os comunistas afirmam ainda que "a melhor homenagem" que se pode fazer a Amável Alves "é prosseguir a luta que abraçou na defesa dos interesses de classe dos trabalhadores, pelos direitos dos reformados e pensionistas, por uma vida melhor para as populações, pelos valores de Abril, a democracia e o socialismo".









c/ Lusa