Morreu Arnaldo Matos, fundador do PCTP-MRPP

RTP22 Fev, 2019, 11:05 / atualizado em 22 Fev, 2019, 11:45 | Política

Arnaldo Matos, que nasceu em Santa Cruz, na Ilha da Madeira, era advogado e ativista político, foi o fundador e dirigente do PCTP/MRPP (Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses/Movimento Reorganizativo do Partido do Proletário) na década de 1970. Apesar de já não desempenhar qualquer cargo, continuava ligado ao partido. Ficou conhecido nos tempos do PREC como o “grande educador da classe operária”, epíteto que lhe foi reservado por Natália Correia.



Em comunicado enviado às redações, o PCTP/MRPP destaca o seu fundador como “um incansável combatente marxista que dedicou toda a vida ao serviço da classe operária e a lutar pela revolução comunista e por uma sociedade sem classes”.







“A sua obra e o seu exemplo de grande e intrépido dirigente comunista que foi perdurarão para sempre na memória da maioria dos trabalhadores portugueses e constituirão um guia na luta do proletariado revolucionário e dos comunistas pelo derrube do capitalismo e pela instauração do modo de produção comunista e de uma sociedade de iguais”, acrescenta a nota.



Arnaldo Matos fundou o PCTP/MRPP nos anos de 1970 com outros nomes de esquerda - Vidaul Ferreira, João Machado e Fernando Rosas. No entanto, foi o único dos fundadores a manter-se ligado ao partido.



Entre 1982 e 2015, deixou o PCTP/MRPP mas continuou a estar associado e presente nos comícios do partido.







O PCTP/MRPP revelou que tinha preparado uma homenagem a Arnaldo Matos, que faria 80 anos no próximo domingo.