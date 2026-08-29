Morreu Narana Coissoró, antigo líder parlamentar do CDS

(em atualização)





A notícia foi avançada pelo partido, que emitiu uma nota de pesar onde recorda o "legado" do centrista e endereça pêsames à família.





“Advogado, Professor Catedrático, Deputado, Dirigente e Líder Parlamentar do CDS-PP , Vice-presidente da Assembleia da República, distinguiu-se permanentemente pelo rigor do pensamento, pela força da palavra, pela firmeza nos Valores e nas convicções e pela defesa corajosa de causas”, destaca o partido.



“A vida do Professor Narana Coissoró confundiu-se também com alguns dos momentos mais relevantes e marcantes da História do próprio CDS”, acrescentando, recordando que “foi protagonista de muitos combates ao serviço da dignidade da pessoa humana, da Democracia e da Liberdade, não raras vezes em momentos particularmente difíceis, ajudando a afirmar a Democracia-cristã em Portugal”.



“A partida do Professor Narana Coissoró deixa uma saudade profunda, mas também um legado que permanecerá bem vincado no Ensino, na Justiça, no CDS-PP e na história recente de Portugal”, declara.





Coissoró liderou a bancada parlamentar dos centristas durante 13 anos, entre 1978 e 1991, e foi vice-presidente da Assembleia da República entre 1999 e 2005.



Natural de Goa, licenciou-se em Direito em Coimbra e doutorou-se em Ciência Política, em Londres.



Atualmente era professor catedrático jubilado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, onde presidia ao Instituto do Oriente.

CDS perdeu "uma das suas principais referências"