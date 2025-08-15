Morreu Teresa Caeiro. Antiga deputada do CDS tinha 56 anos

por RTP

Morreu Teresa Caeiro, antiga vice-presidente do Parlamento e ex-deputada do CDS. Tinha 56 anos.

Com uma vida marcada pela política, foi figura de destaque no CDS, partido do qual se desfiliou há apenas três semanas, por discordar da atual direção.

Assumiu o papel de deputada. Foi vice-presidente da Assembleia da República entre 2011 e 2019 e Governadora Civil de Lisboa.

Foi ainda secretária de Estado da Segurança Social no Governo liderado por Durão Barroso, e secretária de Estado para as Artes e do Espetáculo.

O presidente da República já lamentou "o desaparecimento precoce" de Teresa Caeiro e enviou as condolências à família.

Numa nota no site da Presidência pode ler-se que Teresa Caeiro "deixa uma enorme saudade do seu contributo ao serviço do país e do trato sempre afável."
