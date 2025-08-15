Morreu Teresa Caeiro. Antiga deputada do CDS tinha 56 anos
Morreu Teresa Caeiro, antiga vice-presidente do Parlamento e ex-deputada do CDS. Tinha 56 anos.
Assumiu o papel de deputada. Foi vice-presidente da Assembleia da República entre 2011 e 2019 e Governadora Civil de Lisboa.
Foi ainda secretária de Estado da Segurança Social no Governo liderado por Durão Barroso, e secretária de Estado para as Artes e do Espetáculo.
O presidente da República já lamentou "o desaparecimento precoce" de Teresa Caeiro e enviou as condolências à família.
Numa nota no site da Presidência pode ler-se que Teresa Caeiro "deixa uma enorme saudade do seu contributo ao serviço do país e do trato sempre afável."