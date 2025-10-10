Mortágua acusa Governo português de transformar Portugal em cúmplice de genocídio

"Estamos a falar dos caças F-35, um dos aviões mais avançados, das mais avançadas armas de guerra do mundo. Eu acho que este tema é sério, porque para já coloca em causa a palavra do próprio primeiro-ministro que disse que isso não aconteceria e transforma Portugal num cúmplice direto de um genocídio contra a vontade do povo português", disse Mariana Mortágua.

No Porto, onde esta manhã fez uma arruada ao lado do cabeça de lista à Câmara Municipal, Sérgio Aires, a líder bloquista disse que o Bloco de Esquerda exigirá "explicações do Governo português até o último momento", referindo-se a uma notícia do Expresso que dá conta de que terão existido conversas em "salas fechadas" com Portugal sobre a passagem dos F-35 pela base das Lajes, nos Açores.

"Não me parece que esse seja o papel do Governo português, o Governo mentiu ao povo português e essa mentira transformou o nosso país em cúmplice do maior crime contra a humanidade e por isso nós vamos querer explicações do governo português até o último momento", insistiu.

Mariana Mortágua criticou as "reuniões escondidas entre o Governo português e o Governo israelita para a passagem de armamentos por terras portuguesas", armamento esse que, frisou a coordenadora do Bloco de Esquerda, "serve depois para matar palestinianos".