Mortágua diz que primeiros candidatos do BE são votados no domingo

"O BE vai ter uma reunião no dia 23, no domingo, da Mesa Nacional do Bloco. Nessa reunião vamos ter oportunidade de debater questões importantes da campanha e aprovar os primeiros candidatos que estão neste momento a ser debatidos e aprovados pelas assembleias regionais e, portanto, deixaremos correr esse processo normalmente", afirmou Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas no Funchal, à margem de uma ação de campanha para as eleições regionais antecipadas na Madeira, que decorrem também no domingo.

Questionada se é uma boa solução fundadores do BE encabeçarem as listas às legislativas de 18 de maio, hipótese que, segundo noticiou o Expresso, está a ser pensada, a coordenadora bloquista insistiu que os cabeças de lista dos vários distritos serão votados na mesa nacional do partido.

"Acho que é justo deixar que esse processo ocorra nas respetivas distritais do partido, que irão escolher os seus cabeças de lista e, depois de votados na mesa nacional, serão apresentados ao país", referiu.

Segundo uma notícia divulgada pelo Expresso na quinta-feira, os nomes de três fundadores do BE -- Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda - estão a ser pensados para encabeçar listas nas legislativas de maio.

"Estes três fundadores do partido (com Miguel Portas, já falecido) terão aceitado o convite da atual direção, liderada por Mariana Mortágua, para ajudar o BE nas próximas legislativas e evitar perdas, depois de nas últimas eleições terem segurado os cinco deputados que traziam de 2023", escreve o Expresso, adiantando que os históricos do BE estão a ser ponderados para liderar listas de círculos distritais fora da capital, "mas em que o partido, dependendo da distribuição de votos, pode ficar à beira de eleger (e até já elegeu) como Braga, Aveiro ou Leiria".

De acordo com o mapa-calendário divulgado na quinta-feira pela Comissão Nacional de Eleições, as candidaturas às eleições legislativas antecipadas de 18 de maio podem ser apresentadas até 07 de abril, e o voto antecipado em mobilidade está agendado para o dia 11 de maio.

A campanha eleitoral, segundo o documento, inicia-se em 04 de maio e dura até 16 de maio.

O Presidente da República anunciou em 13 de março a marcação de eleições legislativas antecipadas para 18 de maio, na sequência da demissão do Governo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro imposta pela rejeição pelo parlamento da moção de confiança ao executivo.