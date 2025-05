Mortágua sublinha luta "voto a voto" contra a extrema-direita

Mariana Mortágua considera que a intervenção do BE foi importante para trazer à discussão temas como a habitação e os salários. "Marcámos a campanha com propostas para baixar as rendas, para diminuir o tempo de trabalho e aumentar os salários".



Assume, no entanto, que a luta este domingo "vai ser voto a voto", destacando que "em muitos distritos o que está em causa é se é eleito um deputado da extrema-direita ou da Iniciativa Liberal ou um deputado do Bloco de Esquerda".



"Precisamos de mais esquerda no Parlamento", concluiu.