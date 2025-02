Mortágua volta a pedir ao Parlamento que trave a lei dos solos

A coordenadora do BE defende ainda que a prova de que pode haver conflitos de interesses entre esta lei e as empresas detidas por governantes é a decisão do ministro Castro Almeida de vender a sua participação numa empresa do ramo.Mariana Mortágua também considera grave a notícia de que o ministro Castro Almeida terá feito ajustes diretos a um sócio quando exercia as funções de autarca em São João da Madeira.