Morte de João Cravinho. Seixas da Costa lembra "figura moral"

Em entrevista à RTP3, considera que João Cravinho "juntava o rigor do engenheiro à capacidade do economista" e que se destacava pela sua inteligência.



Por outro lado, tinha "uma juventude eterna" e "um imenso entusiasmo com tudo". "Era sempre da nossa idade embora fossemos mais novos", acrescenta Seixas da Costa.



Considera ainda que João Cravinho foi "um homem saudavelmente teimoso" e com "convicções profundas". A sua "capacidade negocial" e "interlocução extraordinária" valeram-lhe prestígio a nível nacional e internacional, considera o embaixador.