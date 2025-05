"Muito confiante" na participação. Marcelo vai falar aos portugueses no dia de reflexão

Marcelo Rebelo de Sousa vincou que “a participação hoje conhecida no voto antecipado mostra que as pessoas estão empenhadas”, pelo que está “muito confiante” numa forte participação no domingo.



, declarou o chefe de Estado aos jornalistas no Palácio de Belém.Sábado, dia de reflexão, o presidente irá falar aos portugueses., avançou Marcelo.O presidente recusou responder a questões acerca das eleições presidenciais ou do seu futuro após a Presidência, considerando que “neste momento a grande prioridade para Portugal e para os portugueses (…) é participarem e votarem no domingo”.As declarações surgem no mesmo dia em que o jornalavançou que, mantendo a de professor.