Política
Autárquicas 2025
Mulheres de etnia cigana acusam Ventura de ser racista
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa
André Ventura rejeita a acusação de Montenegro de que o Chega fala muito, mas faz pouco. E de que chora "lágrimas de crocodilo" nas questões da imigração. O líder do partido de extrema-direita acusa o PSD de também ter chumbado diplomas para maior controlo de estrangeiros.
O líder do Chega repetiu que defende o cumprimento de regras por todos e voltou a acusar a comunidade cigana de provocar problemas em algumas regiões do país.