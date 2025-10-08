Mulheres de etnia cigana acusam Ventura de ser racista

por RTP

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

André Ventura rejeita a acusação de Montenegro de que o Chega fala muito, mas faz pouco. E de que chora "lágrimas de crocodilo" nas questões da imigração. O líder do partido de extrema-direita acusa o PSD de também ter chumbado diplomas para maior controlo de estrangeiros.

Durante a arruada da manhã desta quarta-feira no Sabugal, houve um momento de maior tensão. André Ventura foi interpelado por algumas mulheres de etnia cigana. Acusam-no de ser racista.

O líder do Chega repetiu que defende o cumprimento de regras por todos e voltou a acusar a comunidade cigana de provocar problemas em algumas regiões do país.
