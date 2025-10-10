Na caixa da carrinha, Nuno Melo aplaude candidatos que concorrem contra partidos "código postal"

Na plateia, algumas dezenas de pessoas estão atentas à mensagem de Nuno Melo - e reagem, rindo, quando o presidente do CDS-PP diz que está em Silva Negra, quando, na verdade, está em Silva Escura, freguesia de Sever do Vouga. "", responde.

Silva Escura tem pouco mais de 1900 habitantes. Alguns - não muitos - vieram ao Largo do Nicho apoiar os candidatos das listas centristas à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal de Sever do Vouga.





"Não somos os melhores oradores, mas para trabalho não tenham problemas que estamos cá", argumenta Eugénio Martins - Genito, para quem conhece -, cabeça de lista à autarquia local.





Nuno Melo não se importa. O presidente do partido diz preferir fazedores a oradores, e é isso, garante, que são os candidatos do CDS-PP: fazedores.

Nestas duas semanas de campanha eleitoral, o líder centrista desdobrou-se em comícios e ações de campanha na rua para dizer que os candidatos do CDS-PP são diferentes. Fê-lo ontem, mais uma vez, em Sever do Vouga.





"Esta candidatura não é apenas do CDS - é do CDS e junta independentes. Nós sabemos que, muitas vezes, em Portugal, o símbolo de um partido é como o código postal, é meio caminho andado. Quem se candidate pelo PS ou quem se candidate pelo PSD tem mais facilidade: podem lá pôr mais ou menos quem seja e, por pouca qualidade que tenha, porque vai por esses partidos, tem garantidamente muitos votos. O CDS compensa isto com a grande qualidade dos seus candidatos", considera Nuno Melo.

É por ter bons candidatos, na ótica do líder centrista, que o partido tem esperança nestas eleições. Espera bons resultados em Sever do Vouga e em Montemor-o-Novo, distrito de Évora, onde Nuno Melo esteve, também, esta quinta-feira.





É uma tarefa difícil - afinal, nunca a direita conseguiu entrar no concelho -, mas o presidente do CDS-PP acredita que os eleitores já não têm alternativas. "Ao PS já se viu do que é capaz, que é muito pouco, e o Partido Comunista Português não traz nada que possa, realmente, fazer com que Montemor se desenvolva", afirmou.





Nuno Melo diz que Montemor-o-Novo é uma das grandes apostas do partido - e espera ser surpreendido no domingo.