"Na generalidade o sistema funcionou", diz o secretário de Estado da Proteção Civil

O responsável explica as falhas com a "bomba meteorológica" com uma "velocidade fora daquilo que era expectável", que obrigou a uma "reorientação e reorganização".



Considerou que seria "injusto" generalizar as falhas devido a "algumas situações" que ocorreram ao longo das últimas horas, nomeadamente lares que não conseguem prestar cuidados médicos devido à falha de energia.



O secretário de Estado adiantou que há cerca de 366 mil pessoas sem energia e reconheceu que a recuperação "não tem sido à velocidade que todos gostaríamos".



Ressalva que estão por resolver "situações complexas" com estações de foram afetadas "de uma forma que não é normal".



Rui Rocha adiantou ainda que há militares no terreno para apoiar as populações e garantiu que o país está preparado para enfrentar mais chuva e frio, apesar de reconhecer que os terrenos estão "saturados".