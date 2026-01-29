Política
"Na generalidade o sistema funcionou", diz o secretário de Estado da Proteção Civil
Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil, reconhece que o SIRESP "pode não ter estado na plenitude" em todos os momentos, mas que foi "o único meio de comunicação" em muitas circunstâncias.
Considerou que seria "injusto" generalizar as falhas devido a "algumas situações" que ocorreram ao longo das últimas horas, nomeadamente lares que não conseguem prestar cuidados médicos devido à falha de energia.
O secretário de Estado adiantou que há cerca de 366 mil pessoas sem energia e reconheceu que a recuperação "não tem sido à velocidade que todos gostaríamos".
Ressalva que estão por resolver "situações complexas" com estações de foram afetadas "de uma forma que não é normal".
Rui Rocha adiantou ainda que há militares no terreno para apoiar as populações e garantiu que o país está preparado para enfrentar mais chuva e frio, apesar de reconhecer que os terrenos estão "saturados".