"Não admito a insinuação". Pedro Pinto afasta ideia de votos contra do Chega na eleição de Pacheco de Amorim

"Não posso admitir que haja sequer a insinuição que foram os deputados do Chega que não votaram quer em Diogo Pacheco de Amorim quer em Filipe Melo", disse Pedro Pinto, esta quarta-feira, na Antena 1. , disse Pedro Pinto, esta quarta-feira, na Antena 1.

Ontem o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, tinha admitido essa hipótese em entrevista à CNN Portugal, mas Pedro Pinto responde que isso "é uma falta de respeito".





"É um jogo sujo, de arrogância e de desespero, é o que tenho a dizer sobre Hugo Soares", considera.





Diogo Pacheco de Amorim assumiu, na Rádio Observador, que pode ter havido votos contra dentro da bancada: "não afasto que dois ou três deputados do meu partido possam não ter votado", acreditando que "ser já sete ou oito é impensável”.





O dirigente do Chega falhou por um voto a eleição para vice-presidente da Assembleia da República, enquanto Filipe Melo não foi eleito vice-secretário da mesa.

Pedro Pinto mantém-se como líder parlamentar? "Vamos aguardar"





O grupo parlamentar do Chega vai decidir esta quarta-feira uma nova lista para apresentar à vice-presidência do Parlamento, sem adiantar se Pacheco de Amorim volta a ser candidato.



Nessa reunião, o partido vai decidir também a nova liderança da bancada, depois de surgirem notícias que davam conta da sua saída.



Pedro Pinto não afasta a possibilidade de se manter no cargo de líder parlamentar do Chega - lugar que ocupa há três anos.





"Mudar a liderança da bancada não quer dizer que vai mudar o líder", avisa, rematando com um "vamos aguardar".