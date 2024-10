André Ventura garante que o primeiro-ministro propôs ao Chega um acordo para a viabilização do Orçamento do Estado que incluía um lugar no Governo, noutro contexto.

As declarações de André Ventura nessa entrevista entraram no debate desta manhã, no Parlamento.



O ministro da Presidência acusou o presidente do Chega de "não cumprir os mínimos com a verdade".