"Não é não" pode ter exceções, admite Pacheco Pereira

São 300 mil votos e quatro deputados que estão em jogo, numa altura em que AD e PS têm cerca de 50 mil votos de diferença.





Durante a campanha elitoral, Luís Montenegro afirmou repetidamente que não faria qualquer acoredo com o Chega, no pós-eleições.





No entanto, Pacheco Pereira diz que a AD está a negociar com o Chega a nível nacional, tal como aconteceu nos Açores e, no programa O Princípio da Incerteza, na CNN Portugal e na TSF, afirma que a votação do programa do governo dos Açores foi adiado para depois das legislativas de propósito. O "não é não" de Luís Montenegro tem exceções.







Até ao momento, a Aliança Democrática elegeu 79 deputados e o PS 77, o Chega, terceiro partido mais votado, elegeu 48 deputados.