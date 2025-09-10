"Não faltam professores". Fernando Alexandre em entrevista ao podcast da Antena 1, "Política com Assinatura"

Polémica com reitor da Universidade do Porto é assunto encerrado

Quando o ano letivo está prestes a arrancar com quase um milhão e 600 mil alunos a voltar às escolas, o ministro da Educação acredita que este ano vai correr melhor do que o anterior e que o próximo vai ser melhor ainda.Fernando Alexandre assegura que em “. Mas faz um apelo às autarquias e uma critica em particular à Câmara de Lisboa de Carlos Moedas: é preciso criar alojamento para docentes, o que falhou na capital nos últimos anos.” defende o Ministro da Educação. As negociações arrancam no fim deste mês, acrescenta.No entanto, para Fernando Alexandre existe ainda outra questão crucial. “”. Para o ministro da Educação, existem procedimentos que não fazem sentido e que vão mudar.No podcast “Politica com Assinatura”, o Ministro da Educação admite que os grandes problemas de cobertura em termos de pré-escolar são na Grande Lisboa.”, diz e anuncia que o Governo vai assinar contratos de associação para alargar as vagas na rede pública.A proibição de telemóveis nas escolas traz benefícios, acredita o Ministro da Educação, baseado, diz, em evidências científicas. E por isso essa proibição arranca no primeiro e segundo ciclos, com responsabilidade de fiscalização atribuída às escolas.Porém, Fernando Alexandre até gostava de a alargar ao terceiro ciclo. “”, diz. No entanto acredita que “”.Era uma disciplina “” e era desrespeitada pelos pais. É desta forma que Fernando Alexandre caracteriza a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento até agora.Assegura que os Governos de Montenegro foram os primeiros a valorizar a disciplina e que as alterações mostram isso mesmo.Fernando Araújo anuncia que, para lançar o ensino dessa matéria, está a ser organizado um evento nacional, para o Dia Mundial da Poupança, a 31 de outubro, em todas as escolas com ações de literacia financeira.As obras nas escolas só arrancam no segundo semestre de 2026. Em causa mil milhões de euros para requalificar quase 500 escolas que precisam de obras urgentes e muito urgentes.À Antena 1, Fernando Alexandre explica como vão decorrer os concursos para esta empreitada nacional, cujas obras só arrancam na segunda metade do próximo ano “”.No ensino superior, o Governo aprovou já diversas alterações no Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), que aguardam agora discussão e votação na Assembleia da República.Uma dessas mudanças passa pela forma de eleição dos reitores. Em vez de serem escolhidos pelo Conselho Geral, o reitor passa a ser eleito diretamente pelos docentes investigadores, estudantes e restantes membros da comunidade académica.No entendimento do Ministro, essa será uma escolha mais democrática, “”, diz.As mudanças no RJIES contemplam ainda a criação de um estatuto único para professores e investigadores no âmbito da carreira científica.Nos próximos meses, o Ministro da Educação vai promover uma discussão pública com a comunidade científica nacional sobre a próxima Agência que vai substituir a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que financia a ciência em Portugal.Fernando Alexandre considera que a FCT está “muito ultrapassada, e o Conselho Diretivo sabia isso e os investigadores sabiam isso”. Acusa ainda a FCT de não cumprir os calendários definidos e de não gerir uma mistura de instrumentos financeiros.Sobre a polémica que envolve o Ministro da Educação e o Reitor da Universidade do Porto, Fernando Alexandre insiste que nunca falou até hoje com o Diretor da Faculdade de Medicina daquela instituição e que o telefonema que fez ao Reitor foi para devolver duas chamadas que António Sousa Pereira fez para falar sobre deixar entrar 30 candidatos que não tinham a classificação mínima para aceder ao curso de Medicina.Em entrevista à Antena 1, o ministro garante que para si “” e afirma que “”.Entrevista conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, no podcast "Política com Assinatura", em vésperas da abertura do ano lectivo.