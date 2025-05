"Não faz parte dos meus planos". Marta Temido fora da corrida à liderança do PS

, responde de forma taxativa Marta Temido sobre uma possível candidatura a secretária-geral do PS, depois da saída de Pedro Nuno Santos.A eurodeputada afirma: "quando vim para o Parlamento Europeu, fui muito clara relativamente a isso"."Essa é uma parte dos erros dos partidos clássicos", considera Marta Temido, ouvida no Ponto Central, do Programa da Manhã da Antena 1.

Governo AD sim, revisão constitucional não

"A sua grande procupação provavelmente é eliminar a palavra socialismo no preâmbulo da Constituição", dizendo que "há muito mais vida" além das "prisões de entricheiramento ideológico".





"As eleições autárquicas são diferentes, e nesse sentido pode fazer sentido a nota que Rui Tavares nos deixa, mas não podemos perder o centro", avisa.



Acrescentando que "o PS é um partido de centro-esquerda, não é um partido de extrema-esquerda", Temido diz "não é com extremismos que conseguimos navegar numa sociedade complexa como aquela em que vivemos".



Questionada a propósito da ideia deixada pelo porta-voz do Livre, Rui Tavares, de uma "esquerda unida" para as eleições autárquicas, Marta Temido admite que possam existir entedimentos, mas deixa algumas reservas.Acrescentando que "o PS é um partido de centro-esquerda, não é um partido de extrema-esquerda", Temido diz "não é com extremismos que conseguimos navegar numa sociedade complexa como aquela em que vivemos".

Depois da vitória da coligação PSD/CDS nas eleições legislativas antecipadas, realizadas no último domingo, Marta Temido diz que a decisão dos portugueses deve ser respeitada, pedindo "estabilidade dos ciclos eleitorais".Viabilizando um novo governo liderado por Luís Montenegro, a antiga governante aponta para a necessidade do PS "perceber o que falhou, construir de novo e apresentar propostas".Sobre a proposta que o líder da Iniciativa Liberal disse ontem que ia apresentar de revisão constitucional, Marta Temido acusa a direita de "puro oportunismo político".