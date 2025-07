"Não me julgo talhado para essa missão". Terá Rui Moreira mudado de ideias sobre Belém?

Três meses separam estas declarações de Rui Moreira a Antena 1 da notícia avançada pela RTP de que o atual presidente da Câmara do Porto deverá confirmar em breve se avança com uma candidatura à Presidência da República.



No dia seguinte a ter apresentado o seu livro "Ponto Final", em entrevista no Ponto Central , do, no dia 16 de abril, o ainda autarca do Porto autoexcluiu-se de ser candidato:"Acho que o cargo de presidente da República já tem bastantes candidatos", começou por dizer, apontando "pessoas com muita e com grande dimensão", mas referiu que "ainda vão surgir outros". "Não é alguma coisa para a qual eu sequer esteja talhado", sublinhou então.A RTP apurou queNas últimas semanas, um grupo de trabalho tem estado a montar uma estratégia de campanha. Fontes próximas indicam também queNa CNN, o comentador Rui Calafate disse na segunda-feira que o autarca que se encontra no último ano de mandato tem recebido muitos apelos, sobretudo no norte, de pessoas de vários quadrantes políticos para avançar para Belém. O facto de a candidatura aparecer tarde, refere, até pode ser uma vantagem, já que as eleições não são uma maratona, mas uma "corrida de 100 metros".